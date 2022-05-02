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مظاهرات جديدة للمعارضة الأرمينية تطالب باستقالة رئيس الوزراء

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مظاهرات جديدة للمعارضة الأرمينية تطالب باستقالة رئيس الوزراء
AFP
احتجاجات في يريفان
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تظاهر حوالى 5 آلاف شخص في العاصمة الأرمينية يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، المتهم من المعارضة بأنه "يريد التنازل عن قره باغ لأذربيجان".

وقال نائب رئيس البرلمان وزعيم المعارضة أشخان سغاتليان لوكالة "فرانس برس": "نطلق حركة احتجاج شعبية لإرغام باشينيان على الاستقالة".

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وأضاف: "إنه خائن، لقد كذب على الشعب"، متهما باشينيان بأنه "يريد التنازل عن قره باغ لأذربيجان".

وتابع: "ليس لديه تفويض شعبي للقيام بذلك".

وحذر من أن "الاحتجاجات لن تتوقف حتى يستقيل باشينيان".

وتعطلت وسائل النقل العام في يريفان صباح الاثنين وحاولت مجموعات صغيرة من المتظاهرين وقف حركة السير في وسط المدينة. واعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة.

المصدر: "أ ف ب"

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