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مسؤول: روسيا أرسلت منذ 2 مارس أكثر من 17 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

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مسؤول: روسيا أرسلت منذ 2 مارس أكثر من 17 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
Globallookpress Maximilian Clarke
أرشيف
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أعلن ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع في روسيا، أن موسكو سلمت أكثر من 17 ألف طن من البضائع الإنسانية إلى أوكرانيا.

وقال ميزينتسيف: "اعتبارا من 2 مارس 2022، سلمت روسيا 17285.6 طن من الضروريات والأغذية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا، ونفذت 959 عملية إنسانية، بما في ذلك ثماني عمليات إنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية في جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف وخيرسون، تم خلالها تسليم 159.7 طن من المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين".

المصدر: "تاس"

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