وفد أمريكي في إسرائيل تحضيرا لزيارة بايدن

وصل فريق إداري أمريكي إلى إسرائيل يوم أمس الأحد للتحضير لزيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى تل أبيب في يونيو المقبل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة على خطط بايدن إن الزيارة من المحتمل أن تحصل قرب نهاية يونيو، على الرغم من أن الخطط لم تكن نهائية بعد، مشيرة إلى أن مسؤولين أمريكيين التقوا مع نظرائهم الإسرائيليين، وناقشوا الخطة المحتملة والجدول الزمني للزيارة.

وتلقى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا من واشنطن يوم الخميس يشير إلى أن بايدن يعتزم زيارة رام الله خلال الزيارة.

يذكر أن بايدن قبل دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل الأسبوع الماضي خلال مكالمة هاتفية. وأبلغ بينيت بايدن خلال الاتصال بـ "جهود إسرائيل لإنهاء تصعيد العنف في القدس".

المصدر: i24 news