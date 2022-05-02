غوتيريش يدعو إلى مزيد من الموارد لمحاربة الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصل إلى عاصمة النيجر، نيامي، اليوم الاثنين، إن عدد الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقية "مستمر في الازدياد".

وفي حديثه عقب لقائه رئيس النيجر محمد بازوم، قال إنه "يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن الإرهاب ليس مجرد قضية إقليمية أو إفريقية، ولكنه قضية تهدد العالم بأسره".

وكرر دعوته لمزيد من الموارد لمعالجة المشكلة قائلاً إن "السلام والاستقرار والازدهار في النيجر وعبر منطقة الساحل لا يزال يمثل أولوية مطلقة للأمم المتحدة".

هذا وأقر بازوم بالتزام غوتيريش بإيجاد حل لمشكلة الإرهاب قائلا إنها "ديناميكية وتطورت ونحن بحاجة إلى تكييف استجابتنا".

وحسب الأمم المتحدة فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد قد تضاعف منذ عام 2020، مشيرة إلى أن 15 في المائة من سكان النيجر البالغ عددهم 25 مليونا سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022.

وصنف مؤشر التنمية البشرية لعام 2019، الذي يقيس متوسط العمر المتوقع ومؤشرات التعليم والدخل، النيجر على أنها الأقل نموا من بين 189 دولة في القائمة.

المصدر: UN news