أردوغان يتبادل التهاني مع نظيره الإسرائيلي

أفاد مكتب الرئاسة الإسرائيلية بأن الرئيس، يتسحاق هرتصوغ ونظيره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبادلا التهاني في محادثة هاتفية بـ"مناسبة عيد الفطر وعيد الاستقلال الإسرائيلي".

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وبحسب مكتب الرئاسة، أعرب أردوغان خلال الاتصال الهاتفي عن أمله في أن تجلب عطلة عيد الفطر الفرح والسلام والألفة في جميع أنحاء المنطقة.

كما ناقش الطرفان "أهمية الحوار المفتوح والمستمر للحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة بأسرها خاصة في الوقت الحاضر".

من جانبه، شكر هرتصوغ الرئيس التركي على تحياته، مشيرا إلى أنه "يجب عليهم مواصلة العمل بالتعاون مع بعضهم البعض لصالح البلدين".

المصدر: "جيروزاليم بوست"