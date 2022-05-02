بناء على طلب أمريكي.. إسرائيل تصنف 4 أفراد من "داعش" على أنهم "إرهابيون"

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، أن أربعة أعضاء بارزين في تنظيم "داعش" صنفوا على أنهم نشطاء إرهابيون أجانب.

وأفاد مكتب غانتس بأن هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها وزارة الدفاع نشطاء إرهابيين أجانب بناء على طلب الولايات المتحدة، مبينة أن القرار تم اتخاذه تماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373، الذي يدعو الدول الأعضاء إلى المساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب العالمي.

والأفراد الأربعة: فرهاد هومر، وسراج ميللر، وعبد الله حسين أباديغا، وبيتر تشارلز مباغا، متهمون بتشكيل خلايا لـ"داعش" في جميع أنحاء قارة إفريقيا، وجمع الأموال والتخطيط لهجمات. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد صنفت الأربعة كإرهابيين في مارس.

وقال غانتس في بيان: "إسرائيل والولايات المتحدة تريان ضرورة محاربة المنظمات الإرهابية في أي مكان وزمان.. سنواصل العمل للحد من قدرات المنظمات الإرهابية، وسنواصل تعزيز تعاوننا مع الشركاء في جميع أنحاء العالم في مواجهة أولئك الذين يسعون إلى تقويض الاستقرار وإيذاء الأبرياء".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"