صحيفة ألمانية: زيادة الميزانية العسكرية لألمانيا بسبب أوكرانيا ستضر الألمان

قالت صحيفة ألمانية إن زيادة الميزانية العسكرية الألمانية من أجل أوكرانيا سوف تؤدي إلى تدهور نوعية حياة الألمان العاديين.

وقالت صحيفة "jungewelt" الألمانية إنه "من أجل إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، سيتعين على الحكومة الألمانية سرقة الطبقة العاملة، لأن الميزانية تتضمن زيادة قدرها مئة مليار دولار في الإنفاق العسكري".

وأضافت أن ألمانيا تشهد في الوقت نفسه، "انخفاضا في الأجور الحقيقية وارتفاع الأسعار منذ عامين حتى الآن، حيث تبين أن تدابير الدعم أثناء الوباء لم تكن كافية".

وكان البوندستاغ (البرلمان الألماني) دعا الحكومة إلى تزويد أوكرانيا بدعم شامل، بما في ذلك زيادة إمدادات الأسلحة من خلال ما يسمى بتبادلات روبن مع الدول الأخرى، حتى لا "تعرض القدرات الدفاعية الألمانية للخطر"، بحسب وصف النواب.

المصدر: "سبوتنيك"