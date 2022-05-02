رئيسي لأردوغان: جهود الدول الإسلامية ضرورية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

في اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن "جهود الدول الإسلامية ضرورية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني".

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وخلال الاتصال الهاتفي، قال إبراهيم رئيسي: "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنص على تعزيز العلاقات الشاملة بصورة مؤثرة مع دول المنطقة، وخاصة تركيا".

وأضاف رئيسي: "نحن بحاجة إلى بذل قصارى جهودنا لوقف الاعتداءات غير الإنسانية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، من خلال مساعي الدول الإسلامية، واستخدام الطاقات الدولية المختلفة".

من جانبه أعرب الرئيس أردوغان عن رغبته في زيارة طهران، مضيفا: "تركيا مهتمة ببحث التطورات الإقليمية والدولية والتنسيق لدفع العلاقات الثنائية والدولية إلى الأمام، لا سيما زيادة حجم التجارة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

المصدر: RT