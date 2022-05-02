رئيس الوزراء الإسرائيلي: تصريحات لافروف بشأن أصول هتلر اليهودية في غاية الخطورة

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن أصول هتلر اليهودية في غاية الخطورة.

وقال بينيت بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن "التصريح الذي صدر عن وزير الخارجية الروسي أمرا في غاية الخطورة"، معتبرا أن "كلامه لا يعكس الحقيقة كما وأن الهدف منه مرفوض".

وأضاف: "هذه الأكاذيب هدفها إلقاء اللوم على اليهود أنفسهم واتهامهم بأروع الجرائم التي تم اقترافها بحقهم على مدار التاريخ، وبهذه الطريقة إعفاء أعداء الشعب اليهودي من مسؤوليتهم عنها"، مشددا على أنه "كما سبق لي أن أشرت، لا تضاهي أي حرب نشهدها في هذا العصر المحرقة النازية وليست هناك أي حرب تشبهها".

وأشار إلى أنه "لا بد من التوقف فورا عن استخدام المحرقة التي حلت بالشعب اليهودي كأداة للتناحر السياسي".

وكان لافروف اعتبر في تصريح أن "حجج (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي لا تعني شيئا على الإطلاق، فالشعب اليهودي الحكيم يقول إن أشد المعادين للسامية هم عادة اليهود"، مضيفا أن "لهتلر أيضا حسب ما أذكر وإذا لم أخطأ أصول يهودية"، واستحضر لافروف مثلا روسيا مفاده "لا توجد عائلة بدون عيوب".

المصدر: RT