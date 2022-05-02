موظفو "تويتر" غاضبون من استحواذ ماسك على الشركة

كشفت تسريبات صوتية مسربة أن المدراء التنفيذيين لشركة "تويتر" يحاولون تجنب أسئلة الموظفين الغاضبين بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة، فيما بدا الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال "متعبا".

وضغط العمال على أغراوال وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين، خلال اجتماع عقد يوم الجمعة، لتقديم إجابات على الأسئلة العالقة حول شراء مؤسس شركة "تسلا" لـ"تويتر" بقيمة 44 مليار دولار، بما في ذلك احتمال قيام الشركة بتسريح العمال بمجرد إتمام الصفقة.

ووصف أحد الموظفين الحاضرين أغراوال، الذي سيحصل على تعويض قدره 42 مليون دولار عند إتمام الصفقة، على أنه يبدو "متعبا ومنزعجا في بعض الأحيان" أثناء الاجتماع، حتى أثناء محاولته تهدئة مخاوف العمال.

أما كبيرة المستشارين القانونيين فيجايا جادي، التي كان إليها على أنها أكبر مدافعة على الشبكة لفرض الرقابة على المحافظين، حاضرة أيضا خلال الاجتماع، وقدمت المزيد من التفاصيل حول رسوم التفكيك البالغة مليار دولار والتي وافق كل من ماسك و"تويتر" على دفعها إذا انهارت الصفقة.

وجادي، التي من المقرر أن تحصل على تعويضات بقيمة 12.5 مليون دولار بموجب شروط شراء ماسك للشركة، قالت إن صفقة شراء الشركة لها "متطلبات قوية للغاية".

المصدر: "نيويورك بوست"