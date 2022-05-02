"الشاباك" يعلن "الكشف عن شبكة إيرانية لتجنيد إسرائيليين"

أفاد الإعلام العبري بأن الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، كشف عن شبكة تجسس إيرانية قامت بنشاطات بالأشهر الأخيرة لتجنيد إسرائيليين بعملية جمع المعلومات وإلحاق الضرر بأهداف بإسرائيل.

إقرأ المزيد

وبحسب ما نقلت قناة "i24"، فإن "تلك الشبكة عملت من خلال حساب وهمي على شبكة التواصل الإجتماعي" فيسبوك" تحت اسم إمرأة تدعى "سارة بوبي"، وعرفت هذه نفسها على أنها امرأة يهودية شابة لها علاقات ومصالح تجارية في إسرائيل".

وكما تمت الإشارة إلى أن "العميل الإيراني الذي يدير الحساب الوهمي استخدم تلك القصة للتغطية حتى يتسنى له فرض مهام مختلفة، على غرار أن يطلب الانتقام من أشخاص يدينون له بالمال، والرغبة في إيذاء خصومه الشخصيين، وحتى الرغبة في إيذاء المثليين بشكل عام، وأن العميل الإيراني قام بإطار الاتصالات التي يجريها مع أشخاص وقعوا في حباله، بتحويل الأموال باستخدام عملة البيتكوين الإلكترونية"، وفق "i24".

ولفتت القناة إلى أن "المشغل الإيراني حاول جمع معلومات استخبارية وإلحاق الأذى بممثلي الشركات التجارية ودبلوماسيي الدول العربية العاملة في إسرائيل".

المصدر: "i24"