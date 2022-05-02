بلينكن للمسلمين غير القادرين على الاحتفال بعيد الفطر: نقف معكم

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جميع الأشخاص الذي يحتفلون بعيد الفطر، وقال لـ"المسلمين غير القادرين على الاحتفال بسبب الحرب، نحن نقف معكم في السعي لتحقيق العدل والسلام".

وكتب بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "نقدم تحياتنا بمناسبة عيد الفطر لجميع المحتفلين في جميع أنحاء العالم وهنا في الوطن. أما إلى المسلمين غير القادرين على الاحتفال بالعيد بسبب الحرب أو العنف أو الاضطهاد، نتمنى لكم عيد مبارك، ونحن نقف معكم في السعي لتحقيق العدل والسلام".

Extending Eid-al-Fitr greetings to all those celebrating around the world and right here at home. To the Muslims unable to observe Eid due to war, violence, or persecution, we wish #EidMubarak and stand with you in pursuit of justice and peace. pic.twitter.com/auOjSxt1YU — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 2, 2022

المصدر: RT