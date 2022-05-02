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بلينكن للمسلمين غير القادرين على الاحتفال بعيد الفطر: نقف معكم

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بلينكن للمسلمين غير القادرين على الاحتفال بعيد الفطر: نقف معكم
AFP
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هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جميع الأشخاص الذي يحتفلون بعيد الفطر، وقال لـ"المسلمين غير القادرين على الاحتفال بسبب الحرب، نحن نقف معكم في السعي لتحقيق العدل والسلام".

وكتب بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "نقدم تحياتنا بمناسبة عيد الفطر لجميع المحتفلين في جميع أنحاء العالم وهنا في الوطن. أما إلى المسلمين غير القادرين على الاحتفال بالعيد بسبب الحرب أو العنف أو الاضطهاد، نتمنى لكم عيد مبارك، ونحن نقف معكم في السعي لتحقيق العدل والسلام".

المصدر: RT

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