اتفاق ياباني تايلاندي حول إمكانية توريد معدات دفاعية من اليابان

أفادت وكالة أنباء "كيودو" بأن اليابان وتايلند وقعتا على اتفاقية حول إمكانية توريد معدات دفاعية من اليابان، خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى بانكوك.

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وفي مؤتمر صحفي مشترك، أوضح فوميو كيشيدا قائلا: "إنها خطوة كبرى نحو توسيع التعاون في مجال الضمانات الأمنية".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الياباني كان قد عقد خلال هذه الزيارة

عددا من الاجتماعات مع الأوساط السياسية والتجارية.

كما اجتمع مع رئيس وزراء تايلاند، الجنرال برايوت تشان أوشا، حيث بحث الطرفان مسائل الوضع الدولي والمشاكل الإقليمية.

المصدر: "سبوتنيك"