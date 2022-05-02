إعلام صيني: واشنطن ترجئ تزويد تايوان بالأسلحة بسبب "الضغط على الانتاج"

أرجأت الولايات المتحدة تسليم الأسلحة إلى تايوان، بسبب احتياجات الحرب في أوكرانيا، بحسب ما نقلت صحيفة south china morning post.

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وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان، أن مشكلات الإنتاج أعاقت تسليم الدفعة الأولى من الأسلحة الأمريكية التي وافقت عليها إدارة جو بايدن لتايوان.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت إخطارا من واشنطن بأن التسليم المتوقع لأنظمة قذائف الهاوتزر العام المقبل سيتأخر حتى عام 2026، وذلك لأن "خطوط الإنتاج الأمريكية محملة فوق طاقتها".

وأضافت الوزارة التايوانية: "لقد تعاونا مع الولايات المتحدة لبحث وتطوير بدائل متقدمة لتلبية الاحتياجات التشغيلية الفعلية"، مؤكدة أنها ستواصل التواصل مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.

وألقت التقارير المحلية، بحسب الصحيفة، اللوم على الحرب في أوكرانيا والتزامات واشنطن إزاءها، في تأخير تسليم الأسلحة التي وافقت إدارة جو بايدن على بيعها لتايوان.

وفي أغسطس الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 750 مليون دولار لتايوان.

وشملت المساعدات، على وجه الخصوص، 40 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "إم 109 أيه 6"، والمعروف باسم "بالادين"، وكان التسليم متوقعًا في عام 2023، ولكن تم تأجيله الآن إلى عام 2026.

المصدر: SCMP