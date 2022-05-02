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مصادر: فنلندا ستقدم طلبا رسميا للانضمام إلى الناتو منتصف الشهر الجاري

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مصادر: فنلندا ستقدم طلبا رسميا للانضمام إلى الناتو منتصف الشهر الجاري
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قالت صحيفة "Iltalehti" الفنلندية نقلا عن مصادر، إن فنلندا ستتخذ قرارها بشأن الانضمام إلى حلف الناتو يوم الخميس المصادف 12 مايو.

ووفقا للصحيفة، سيعلن الرئيس سولي نينيستو أنه يدعم انضمام البلاد إلى الناتو. بعد ذلك، سيعلن مجلس النواب وجوب التقدم (رسميا) بطلب لعضوية التحالف.

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ولفتت الصحيفة إلى تأكيد رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، على أن فنلندا يجب أن تنضم إلى الناتو.

وكانت الأنباء قد تناولت في وقت سابق أن قرار الانضمام للحلف سيتخذ يوم 14 مايو.

المصدر: تاس

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