أردوغان يعلق على موضوع السياح الروس على خلفية انتقاد زيلينسكي لأنقرة لاستقبالهم

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدى تأثير الأزمة الأوكرانية على توافد السياح الروس إلى تركيا، في ضوء انتقاد رئيس أوكرانيا زيلينسكي لأنقرة لمواصلتها استقبالهم.

وقال أردوغان ردا على سؤال حول مدى تأثير الحرب على توافد السياح الروس، إنه لا يوجد أي وضع سلبي في هذا الخصوص، وأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعهد بتقديم كل دعم ممكن في هذا الإطار.

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كما أكد أردوغان مواصلة أنقرة مساعيها من أجل إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد اتهم تركيا بـ"ازدواجية المعايير"، بسبب استقبالها للسياح الروس بينما تنشط كوسيط في الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن هذا المسار "أمر مستحيل إذا أردنا إقامة علاقات ودية".

المصدر: الأناضول