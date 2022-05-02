 
مباشر

آلاف المسلمين يؤدون صلاة العيد في آيا صوفيا (فيديو)

أخبار العالم

آلاف المسلمين يؤدون صلاة العيد في آيا صوفيا (فيديو)
الأناضول
آيا صوفيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxmb

أقيمت صلاة عيد الفطر صباح اليو الاثنين في مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول بمشاركة مكثفة من آلاف المسلمين.

إقرأ المزيد
زعماء عرب يؤدون صلاة العيد صحبة آلاف المسلمين.. والأقصى يستقبل 200 ألف مصل (صور)
زعماء عرب يؤدون صلاة العيد صحبة آلاف المسلمين.. والأقصى يستقبل 200 ألف مصل (صور)

وقصد المصلون القادمون من مختلف مناطق اسطنبول والولايات التركية، مسجد آيا صوفيا لأداء صلاة عيد الفطر منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

كما قصد آيا صوفيا، مصلون قادمون من خارج تركيا أيضا، حيث ملأوا المسجد التاريخي والساحات التي حوله.

وفي 24 يوليو عام 2020، أقيمت صلاة الجمعة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مسجد آيا صوفيا الكبير لأول مرة بعد 86 عاما من تحويله إلى متحف. وكانت السلطات التركية قبل ذلك قد قررت تحويل هذا المتحف إلى مسجد، مثلما كان عليه في السابق.

ويقع آيا صوفيا في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستخدم مسجدا لمدة 481 عاما، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، ويعد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا