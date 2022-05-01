لافروف: كييف تريد إخراج المسلحين من مصنع "آزوفستال" لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط بجيوش دول غربية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن سلطات كييف تريد إخراج المسلحين من مصنع "آزوفستال" لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط بجيوش دول غربية في أوكرانيا.

وقال لافروف في حوار مع قناة "ميدياست" التلفزيونية الإيطالية: "موقف المواجهة في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول والرغبة العنيدة وحتى الهستيرية لزيلينسكي وفريقه وأسياده الغربيين في إخراج كل هؤلاء الناس من هناك وإرسالهم إلى أوكرانيا، يرجع إلى حقيقة أن هناك العديد من الشخصيات التي ستؤكد وجود مرتزقة، ربما يكون ضباط بالوكالة في الجيوش الغربية إلى جانب الراديكاليين الأوكرانيين".

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وأضاف وزير الخارجية الروسي: "جيشنا لن يضبط أفعاله بشكل مصطنع مع أي تاريخ، بما في ذلك يوم النصر. سنحتفل رسميا في 9 مايو، كما نفعل دائما".

ونوه إلى أن وتيرة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تعتمد في المقام الأول على "ضرورة تقليل أي مخاطر على المدنيين والعسكريين الروس".

وأشار لافروف إلى أن مهام العملية تشمل حماية وتأمين سلامة المدنيين، بالإضافة إلى القضاء على أي مصدر تهديد لهم ولروسيا بالأسلحة الهجومية والنازية على الأراضي الأوكرانية.

وتابع: "شاهدت تقارير على شبكة "إن بي سي"، وقرأت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية. وبدأت تظهر مقالات جادة هناك، تحذر من مغازلة النازيين، كما حدث في 1935-1938".

يتبع...