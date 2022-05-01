طهران تستدعي سفير السويد على خلفية محاكمة مسؤول إيراني سابق

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، استدعاء السفير السويدي لدى طهران وإبلاغه احتجاجها بسبب اعتقال ومحاكمة المدعي العام السابق في طهران حميد نوري.

وقالت الخارجية في بيان، إن "رئيس دائرة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الإيرانية استدعى سفير السويد في طهران، ماتياس لنتز، وابلغه احتجاج الجمهورية الإسلامية الشديد على ذلك".

ووصف بيان الخارجية، التهم الموجهة ضد نوري بأنها "باطلة وملفقة"، معتبرا أن "المحاكمة التي تقام في السويد غير شرعية تماما، وتأتي تحت تأثير أفعال وتحريضات كاذبة من مجموعة منظمة خلق الإيرانية المعارضة، الأمر الذي يخلق جوا معاديا للجمهورية الإسلامية".

ودعا بيان الخارجية الإيرانية إلى "إنهاء العرض السياسي للمحكمة السويدية والإفراج عن حميد نوري المواطن الإيراني المسجون في البلاد".

من جانبه أبلغ سفير السويد لدى طهران ماتياس لنتز السلطات الإيرانية، أنه "سيرفع احتجاجهم للمسؤولين في وزارة الخارجية السويدية".

المصدر: "إرنا"