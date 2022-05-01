الشرطة التركية تعتقل أكثر من 160 شخصا خلال احتجاجات بمناسبة عيد العمال (فيديو)

اعتقلت الشرطة التركية أكثر من 160 شخصا خرجوا في احتجاجات بمناسبة عيد العمال.

ونقلت وكالة "ا ف ب" أنه تم اعتقال أكثر من 160 شخصا الأحد خلال صدامات وقعت بين الشرطة ومتظاهرين نظموا احتجاجا في تركيا بمناسبة عيد العمال.

وتم تداول مقاطع فيديو لمحتجين تم طرحهم أرضا وجرهم إلى مكان بعيد عن تظاهرة نظمت في اسطنبول، وقال مكتب محافظ المدينة إن الاحتجاجات غير مرخصة.

وأعلنت السلطات التركية أن مشاركين في التحرك الاحتجاجي رفضوا فض التظاهرة على الرغم من تحذيرات الشرطة.

في أنحاء أخرى من تركيا شاركت حشود في تظاهرات مرخصة جرت بشكل سلمي.

المصدر: ا ف ب