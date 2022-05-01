بعد الممرات الثلاثة.. الصين تشيد الجزء الرئيسي من ثاني أكبر محطة للطاقة الكهرومائية بالعالم (فيديو)

ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية أن بكين بصدد إنشاء الجزء الرئيسي من أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم.

وقالت الشبكة إنه يتم الآن تركيب واختبار الوحدات الأخيرة لتوليد الطاقة لمحطة بايهيتان للطاقة الكهرومائية بجنوب غربي الصين، ومشيرة إلى أن الجزء الرئيسي من أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم قيد الإنشاء في الفترة التي تسبق بدء التشغيل المقرر على نطاق كامل في يوليو 2022.

وبنيت المحطة على مجرى نهر جينشا، أحد روافد نهر اليانغتسي، في محافظة نينغنان بمقاطعة سيتشوان ومحافظة تشياوجيا بمقاطعة يوننان المجاورة.

ومشروع بايهيتان للطاقة الكهرومائية هو عبارة عن منشأة كهرومائية بقدرة 16 غيغاوات، وستكون ثاني أكبر محطة كهرباء في العالم بعد سد الممرات الثلاثة عند الانتهاء من بنائه.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مشروع بايهيتان في عام 2022، وسيكون أحد المشاريع الأولى التي تستخدم مولد توربيني هيدروليكي بقدرة 1000 ميغاوات.

ودخلت الدفعة الأولى من وحدات توليد بايهيتان حيز التشغيل في يوليو 2021، ومن المتوقع أن يتم تشغيل جميع الوحدات بحلول يوليو 2022.

ومن المتوقع أن تولد منشأة بايهيتان الكهرومائية 60 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء، بينما تعوض 52 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وأوضحت شبكة الصين الدولية أنه حاليا تم رفع جميع الأجزاء الرئيسية لوحدات التوليد إلى الموضع الصحيح بعد عام تقريبا من تشغيل الدفعة الأولى من وحدات التوليد لمحطة الطاقة الكهرومائية.

وبدأت أعمال البناء في مشروع الطاقة الكهرومائية بايهيتان في أغسطس 2017 وتم تركيب أول وحدة توربينية في يناير 2019.

الجزء الرئيسي من أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم قيد الإنشاء#الصين#البنية_التحتيةpic.twitter.com/MvQvOfbERZ — CGTN Arabic (@cgtnarabic) May 1, 2022

المصدر: شبكة الصين الدولية