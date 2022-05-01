الصين.. إنقاذ امرأة ظلت 50 ساعة تحت أنقاض مبنى منهار

نجح عمال الإنقاذ في الصين يوم الأحد في انتشال امرأة ظلت تحت أنقاض مبنى مدة 50 ساعة من ‏انهياره.

‏وعرضت محطة "CCTV" الصينية الرسمية مقطع فيديو لعمال الإنقاذ وهم يخرجون المرأة على نقالة.

وكان من الممكن سماع البعض وهم يهتفون بكلمات التشجيع خلال العملية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وأفادت المحطة أنه تم نقل المرأة إلى المستشفى، وهي في حالة مستقرة.

والمرأة هي سادس شخص يتم إنقاذه من المبنى الذي انهار بعد ظهر الجمعة الماضي، في مدينة تشانغشا الداخلية، عاصمة مقاطعة هونان، وظل نحو 20 آخرين محاصرين، ولم يتم التعرف على 39 آخرين حتى وقت متأخر من يوم السبت.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن الشرطة اعتقلت بشكل منفصل 9 أشخاص، للاشتباه في تسببهم في الحادث الكبير، من بينهم صاحب المبنى.

وأشارت "شينخوا" إلى أن المبنى مكون من 8 طوابق، بما في ذلك مطعم في الطابق الثاني ومقهى في الطابق الثالث، ومساكن في الطابقين العلويين.

وأضافت أن المستأجرين أجروا تعديلات هيكلية على المبنى، لكن لا يزال سبب الانهيار قيد التحقيق.

وبعد ازدياد عدد انهيارات المباني المشيدة ذاتيا في السنوات الأخيرة، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، السبت، إنه من الضروري فحص مثل هذه الهياكل، بحثا عن أي مخاطر خفية وإصلاحها لمنع وقوع حوادث كبيرة.

وغالبا ما يتم إلقاء اللوم في مثل هذه الحوادث على ضعف الالتزام بمعايير السلامة، بما في ذلك الإضافة غير القانونية للأرضيات الإضافية، وعدم استخدام قضبان حديد التسليح.

المصدر: وكالات