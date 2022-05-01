احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.. بلجيكيون يرتدون براميل نفط (فيديو)

ارتدى نشطاء في بلجيكا خلال مظاهرة بمناسبة عيد العمال براميل نفط، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وقال أحد المشاركين في الحدث: "اليوم لا نرتدي شيئا سوى هذه البراميل. وهذا يعني أنه بعد دفع ثمن الوقود للسيارة، وتدفئة المنزل والطهي، لم يتبق لنا شيء".

ونظم التجمع في وسط بروكسل حزب العمال البلجيكي اليساري، الذي دعا إلى تثبيت أسعار الوقود والسلع الأساسية.

وحسب زعيم الحزب راؤول هيديبو فإن الشركات الكبيرة التي تهيمن على الأسواق الأوروبية تستخدم مواقعها لإثراء نفسها وسط تراجع القوة الشرائية للمواطنين العاملين.

المصدر: "نوفوستي"