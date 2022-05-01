امرأة أجليت من "آزوفستال" تتحدث عن "جنرال مرتزق على اتصال مع زيلينسي" هناك

كشفت امرأة أجلتها القوات الروسية من مصنع الصلب "آزوفستال" في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس، تفاصيل عن وجود جنرال أجنبي في صفوف القوات الأوكرانية المحاصرة هناك.

وقالت الموظفة في "آزوفستال" ناتاليا عثمانوفا، وهي أجليت اليوم من المصنع ضمن مجموعة من المدنيين، في حديث إلى وكالة "نوفوستي" الروسية: "جاء إليها العسكريون وكانوا يتحدثون عن جنرال يختبئ في مخبأ تم تعيينه.. وهو من كتيبة "آزوف" ومن المرتزقة على ما يبدو، وهو شخصيا على اتصال مع (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي".

وكانت عثمانوفا ضمن مجموعة تضم 80 مدنيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجلائها من "آزوفستال" اليوم.

ويأتي كلام المواطنة بعد إعلان المتحدث باسم الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، في 28 مايو أن هناك معطيات متقاطعة عن إمكانية وجود جنرال متقاعد في الجيش الكندي في صفوف القوات الأوكرانية المحاصرة في "آزوفستال".

وجاء ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام كندية في أبريل الماضي، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجنرال البارز، تريفور كاديو، تقاعد عن الخدمة العسكرية في أوائل أبريل وتوجه إلى أوكرانيا لخوض القتال كمتطوع في صفوف قوات حكومة كييف ضد قوات روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وغادر كاديو وطنه على الرغم من مواصلة الشرطة العسكرية الكندية تحقيقا معه، على خلفية اتهام الجنرال بالتحرش الجنسي.

وكان كاديو مرشحا لتولي منصب قائد الجيش الكندي، غير أن القضية الجنسية المدوية التي اندلعت في خريف العام الماضي كلفته هذا المنصب.

المصدر: RT + "نوفوستي"