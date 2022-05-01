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شولتز يتعهد لأوكرانيا بالمزيد من المساعدات المالية والعسكرية

أخبار العالم

شولتز يتعهد لأوكرانيا بالمزيد من المساعدات المالية والعسكرية
Globallookpress Martin Meissner
المستشار الألماني أولاف شولتس
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن برلين ستواصل تقديم كل الدعم الممكن لأوكرانيا ومساعدة البلدان التي ستواجه عواقب الأزمة الأوكرانية، ولا سيما نقص الغذاء.

وقال شولتس خلال مسيرة نقابية بمناسبة عيد العمال: "سنواصل دعم أوكرانيا بالمال والمساعدات الإنسانية، ويجب أيضا القول إننا سندعمها حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها بإمدادات الأسلحة، كما تفعل العديد من الدول الأوروبية الأخرى".

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وأشار إلى أن الوضع في أوكرانيا سيكون له عواقب على العالم بأسره ويهدد بأن يؤدي إلى المجاعة في بعض البلدان.

وأضاف: "علينا الآن أن نكون قلقين لأن هناك من سيعاني من الجوع، وهناك دولا لن تكون قادرة على تزويد سكانها بالخبز، وسيؤدي هذا الوضع العسكري برمته إلى الجوع في العالم". وتعهد "لن نترك هذه الدول الفقيرة وشأنها، وسوف ندعمها".

المصدر: "تاس"

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