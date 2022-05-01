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تشاووش أوغلو: تركيا تدرس تنظيم زيارة مشتركة لقادة عدة دول إلى موسكو لحل الأزمة الأوكرانية

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تشاووش أوغلو: تركيا تدرس تنظيم زيارة مشتركة لقادة عدة دول إلى موسكو لحل الأزمة الأوكرانية
Globallookpress
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن أنقرة تدرس إمكانية تنظيم زيارة مشتركة لقادة عدة دول إلى موسكو من أجل بحث حل للأزمة الأوكرانية.

وأكد تشاووش أوغلو لصحيفة "صباح" التركية في ختام جولته في أمريكا اللاتينية: "فنزويلا على علاقة جيدة مع روسيا. وقد قالت كل من البرازيل وفنزويلا إنه يجب وقف الحرب. وقال رئيس البرازيل إنه إذا كان ذلك مفيدا للرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان، فيمكنه تنظيم زيارة مشتركة إلى موسكو مع قادة عدة دول. ونحن قلنا إننا نريد المساهمة في هذا الجهد. سننظر في هذه المسألة ونقدم إجابة".

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وحول إمدادات الأسلحة لدول البلطيق أكد وزير الخارجية التركي أن "موقف الناتو واضح". وأشار إلى أن التحالف لن يتدخل في الصراع في أوكرانيا. وقال: "لكن إذا كان هناك هجوم ولو كان صغيرا على أي حليف، فسنرد بشكل مناسب".

وأكد تشاووش أوغلو: "رئيسنا يتفاوض مع الزعيمين". ونوه إلى أن هدف أردوغان الوحيد هو حل الأزمة في أوكرانيا وبناء الجسور بين بوتين وزيلينسكي. وتابع "نواصل جهودنا بشكل صادق. ويتصل بهم رئيسنا عند الضرورة ويتصلون به".

المصدر: تاس

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