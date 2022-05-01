المعارضة الأرمنية تنصب خيامها وتعلن بدء عصيان مدني شامل في يريفان

أعلن نائب رئيس البرلمان الأرمني، النائب عن تكتل "أرمينيا" إشخان ساغاتليان أن المعارضة الموحدة ستنصب خيامها في ساحة فرنسا وسط العاصمة يريفان وستبدأ يوم الاثنين عصيانا مدنيا شاملا.

وقال ساغاتليان مخاطبا تجمع حاشد: "أيها المواطنون الأعزاء، سنبقى جميعا في ساحة فرنسا، وبعد فترة من الوقت سيتم نصب الخيام هنا. صباح الغد في الساعة 08:30، سنبدأ أعمال عصيان مدني واسعة النطاق. نعتذر للمواطنين، ولكن في وسط المدينة بشكل خاص لا ينبغي أن تسير سيارة واحدة، حتى نتمكن بعد عدة أيام من إقالة نيكول باشينيان".

وأغلق المعارضون الشوارع المؤدية للساحة، ووقعت عدة اشتباكات مع الشرطة.

المصدر: تاس