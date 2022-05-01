سلطات مقاطعة كورسك الروسية: انهيار جسر للسكة الحديد جاء نتيجة عملية تخريبية

أكدت السلطات الروسية أن حادث انهيار جزء من جسر للسكة الحديد في مقاطعة كورسك غرب البلاد عند حدود أوكرانيا اليوم الأحد جاء نتيجة لعملية تخريبية.

وذكر حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، في تصريح مسجل نشره على قناته في تطبيق "تيليغرام": "للأسف تأكدت المعلومات بأن الحادث كان عملية تخريبية ولذلك تم رفع دعوى قضائية وستعمل هيئات التحقيق والجهات الأمنية على كشف ملابسات ما حصل".

وتعهد ستاروفويت بالكشف عن مزيد من المعلومات عن الحادث لاحقا.

وكان حاكم المقاطعة قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن انهيار جزء من الجسر الواقع في الكيلومتر الـ67 من خط سكة الحديد الرابط بين مدينتي سودجا وسوسنوفي بور.

وذكر ستاروفويت أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، موضحا أن خط سكة الحديد هذا يستخدم لتنقلات قطارات الشحن.

وجاءت هذه المعلومات الجديدة في وقت أكدت فيه سلطات مقاطعة بيلغورود المجاورة عن نشوب حريق في موقع تابع لوزارة الدفاع في أراضيها.

المصدر: RT