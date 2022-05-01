الأمم المتحدة تؤكد إجراء عملية لتوفير ممر آمن من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول

أكدت الأمم المتحدة أن عملية إنسانية تجري لإجلاء المدنيين من مصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس.

وصرح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف يانس لاركيه اليوم الأحد، وفقا لما نقلت عنه وكالة "فرانس برس": "تؤكد الأمم المتحدة أن عملية توفير ممر آمن من مصنع الصلب "آزوفستال" جارية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطراف النزاع".

وأوضح المتحدث أن القافلة المخصصة لإجلاء المدنيين اطلقت أمس الجمعة وقطعت مسافة نحو 230 كلم ووصلت إلى ماريوبول صباح يوم أمس السبت.

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه وسائل إعلام روسية إجلاء مجموعة جديدة تضم 40 مدنيا من "آزوفستال" اليوم، وذلك بعد إعلان الجانبين الروسي والأوكراني عن إجلاء عدد من المدنيين من المصنع أمس.

وشهدت ماريوبول، أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا معارك شرسة تمكنت خلالها قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية من السيطرة على عموم المدينة باستثناء "آزوفستال".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الروسية بعدم اقتحام المصنع الضخم الذي يضم شبكة معقدة من المرافق تحت الأرضية، ومواصلة محاصرته.

وترفض مجموعة القوات الأوكرانية المتحصنة داخل المصنع الاستسلام، بينما أعلنت حكومة كييف عن وجود مدنيين في المصنع أيضا.

من جانبها، أعلنت روسيا من جانب واحد هدنة إنسانية وتعليق عملياتها العسكرية في المدينة بغية تمكين المدنيين المتواجدين في "آزوفستال" من الخروج، غير أن كييف نفت وجود أي اتفاق على فتح ممرات إنسانية هناك.

وتأتي هذه التطورات بعد زيارة الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى موسكو وكييف الأسبوع الجاري، وسط ورود تقارير عن موافقة طرفي النزاع على إشراك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنظيم عملية لإجلاء المدنيين من "آزوفستال".

المصدر: "فرانس برس"