ألمانيا تتعهد بـ"مساعدة الدول التي ستواجه الجوع"

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن ألمانيا تنوي مساعدة الدول التي قد تواجه قضية الجوع بسبب الأحداث في أوكرانيا.

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ونقلت وكالة "DPA" عن تصريح لشولتس أدلى به أثناء خطابه في الفعاليات التي جرت بمدينة دوسلدورف بمناسبة الأول من مايو: "الآن علينا أن نقلق من أنه سيكون هناك من سيموت جوعا، وأن هناك دولا لم تعد قادرة على شراء الحبوب لسكانها ... لن نتخلى عن هذه البلدان الفقيرة، فسندعمها".

وأضاف أن أوكرانيا التي تعتبر واحدا من أهم موردي الحبوب، "محدودة إلى حد كبير" في قدرتها على التصدير.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، سابقا أن أسعار الغذاء العالمية قفزت بنسبة 12.6% في مارس الماضي، مسجلة رقما قياسيا منذ عام 1990 على الأقل. ويرجع ذلك إلى الارتفاع القياسي في أسعار الزيوت النباتية والحبوب واللحوم والزيادة الكبيرة في أسعار السكر ومنتجات الألبان. وهكذا ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية (عباد الشمس والنخيل وفول الصويا وبذور اللفت) بنسبة 23.2% مقارنة بفبراير الماضي، للحبوب - بنسبة 17.1% بما في ذلك القمح (بنسبة 19.7%) والسكر - بنسبة 6.7%.

المصدر: "نوفوستي"