وسائل إعلام روسية: إجلاء 40 مدنيا من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول

أفادت وسائل إعلام روسية بتنفيذ عملية جديدة لإجلاء مجموعة من المدنيين من مصنع الصلب "آزوفستال" الذي لا يزال آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس.

وأكدت وكالة "نوفوستي" أن المجموعة تضم 40 مدنيا، منهم 18 رجلا و14 امرأة وثمانية أطفال، مضيفة أنهم غادروا المصنع المحاصر من قبل القوات الروسية والأراضي المتاخمة له على متن ثلاث حافلات.

وذكرت الوكالة أنه تم تنفيذ عملية الإجلاء تحت رقابة موظفين، تابعين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدة أن هؤلاء المدنيين نقلوا إلى مركز إيواء مؤقت في قرية بيزيمينويه.

ونشرت "نوفوستي" لقطات توثق عملية الإجلاء.

ويأتي ذلك بعد إعلان الجانبين الروسي والأوكراني عن إجلاء مجموعتين من المدنيين من "آزوفستال" يوم أمس.

وشهدت ماريوبول، أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا معارك شرسة، وتمكنت خلالها قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية من السيطرة على عموم المدينة باستثناء "آزوفستال".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الروسية بعدم اقتحام المصنع الضخم الذي يضم شبكة معقدة من المرافق تحت الأرضية، ومواصلة محاصرته.

وترفض مجموعة القوات الأوكرانية المتحصنة داخل المصنع الاستسلام، بينما أعلنت حكومة كييف عن وجود مدنيين في المصنع أيضا.

من جانبها، أعلنت روسيا مرارا من جانب واحد عن إعلان هدنة إنسانية وتعليق عملياتها العسكرية في المدينة بغية تمكين المدنيين المفترض تواجدهم في "آزوفستال" من الخروج، غير أن كييف نفت وجود أي اتفاق على فتح ممرات إنسانية هناك.

وتأتي هذه التطورات بعد زيارة الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى موسكو وكييف الأسبوع الجاري، وسط ورود تقارير عن موافقة طرفي النزاع على إشراك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنظيم عملية لإجلاء المدنيين من "آزوفستال".

المصدر: "نوفوستي"