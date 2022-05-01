ما حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إعادة الدم الذي تبرع به الإيرانيون للفلسطينيين؟

نفي ممثل حركة "حماس" في إيران، خالد قدومي، صحة الأخبار التي تم تداولها حول إعادة الدم الذي تبرع به الإيرانيون للفلسطينيين.

وقال قدومي في تصريح صحفي إن "هذه الأنباء غير صحيحة إطلاقا و كاذبة.. إسرائيل بعد فشلها في الحرب ضدنا، تحاول القتال في حرب ناعمة".

ويأتي هذا التصريح بعد أن نقلت بعض وسائل الإعلام أنباء حول رفض الجانب الفلسطيني استخدام شحنة دم تبرع بها مواطنون إيرانيون للشعب الفلسطيني، وإعادته إلى إيران.

المصدر: RT + انتخاب