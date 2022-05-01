العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ67.. لحظة بلحظة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxfd
يواصل الجيش الروسي تنفيذ عمليته الخاصة وتدمير المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية، فيما يصعّد الغرب بإمداد كييف بالمزيد من الأسلحة والعتاد الحربي والذخائر.
ميدانيا..
مدفيديف يهنئ الروس بعيد النصر ويرسم الرمز "Z" (فيديو)
السلطات الأوكرانية تقطع جميع أنواع الاتصالات عن منطقة خيرسون
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تزور كييف وتلتقي بزيلينسكي
أكثر من 7 آلاف شخص تلقوا رواتبهم من الخزينة الروسية في المناطق المحررة في أوكرانيا
دوليا..
كييف: اقترحنا على الصين أن تصبح ضامنا لأمن أوكرانيا
مكتب الرئاسة التركية: أردوغان بحث هاتفيا مع بوتين الوضع في أوكرانيا
ألمانيا تعرب عن دعمها لفرض حظر على واردات النفط الروسية
ألمانيا تواجه "صدمة تضخم" في تجارة المواد الغذائية
تقارير أوروبية تحذر من "هبوط حر" لليورو على خلفية الأزمة الأوكرانية
"واشنطن بوست": أوقات عصيبة بانتظار أوروبا
صحيفة ألمانية: أوروبا أمام "خطوة صعبة" وتصريحات فون دير لاين "أجمل من أن تكون حقيقية"
متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة الخارجية الألمانية (فيديو)
بلينكن ونظيره الأوكراني يناقشان عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف