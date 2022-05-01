 
مباشر

غوتيريش يدين تفجيرا استهدف مسجدا في كابل أدى لمقتل العشرات

أخبار العالم

غوتيريش يدين تفجيرا استهدف مسجدا في كابل أدى لمقتل العشرات
Globallookpress
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxf7

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته لتفجير استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابل يوم الجمعة وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المتحدث باسم غوتيريش فرحان حق في بيان له إن "الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم على مسجد خليفة صاحب في غرب كابل خلال صلاة الجمعة".

إقرأ المزيد
عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار داخل مسجد في كابل
عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار داخل مسجد في كابل

وأضاف أن غوتيريش "يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للضحايا".

وتابع أن "الهجمات على المدنيين والمساجد، محظورة تماما بموجب القانون الإنساني الدولي".

المصدر: "تاس" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا