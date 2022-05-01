غوتيريش يدين تفجيرا استهدف مسجدا في كابل أدى لمقتل العشرات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته لتفجير استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابل يوم الجمعة وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المتحدث باسم غوتيريش فرحان حق في بيان له إن "الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم على مسجد خليفة صاحب في غرب كابل خلال صلاة الجمعة".

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وأضاف أن غوتيريش "يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للضحايا".

وتابع أن "الهجمات على المدنيين والمساجد، محظورة تماما بموجب القانون الإنساني الدولي".

المصدر: "تاس"