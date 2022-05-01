الحرس الثوري الإيراني: حدودنا البحرية في أفضل حال وسنوجه ردا قاسيا إزاء أي تهديد

قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني العميد علي تنكسيري إن بلاده "لن تسمح بالتطاول على المصالح الوطنية إطلاقا"، مشددا على أن الحدود البحرية الإيرانية "في أفضل حال".

وأكد تنكسيري خلال استعراضه آخر المستجدات المتعلقة بالحدود البحرية لإيران أنها "تتمتع بأحسن الظروف".

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وأوضح أن "بحرية الحرس الثوري لديها استشراف أمني تام على صعيد الخليج الفارسي ومضيق هرمز والشواطئ الجنوبية والشمالية للبلاد، وهي قادرة على رصد تحركات الأعداء كافة".

وأضاف: "لو شعرنا بوجود أي تهديد ضد مصالح نظامنا المقدس ومواردنا الوطنية، سنوجه ردا قاسيا على هذه التحركات وبما يلقي الندم في قلوب الأعداء".

المصدر: "سبوتنيك"