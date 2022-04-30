 
مباشر

الجيش الفنزويلي يضبط غواصة لتهريب المخدرات من كولومبيا (صور + فيديو)

أخبار العالم

الجيش الفنزويلي يضبط غواصة لتهريب المخدرات من كولومبيا (صور + فيديو)
Legion-Media
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxeq

قال قائد العمليات الإستراتيجية الفنزويلية دومينغو هيرنانديز إن القوات المسلحة ضبطت غواصة كولومبية لتهريب المخدرات في ولاية أبوري كجزء من عملية "الدرع البوليفاري".

وقال هيرنانديز: "خلال عملية الدرع البوليفاري 2022 ودفاعا عن سيادتنا، تم ضبط غوصاة على ضفاف نهر أراوكا، والتي تستخدمها جماعة TANCOL لنقل المخدرات من كولومبيا عبر أراضينا".

ووفقا له، فقد تم استخدام المركبة التي يبلغ طولها ستة أمتار لتهريب البضائع سرا من كولومبيا إلى الساحل الأطلسي لفنزويلا على طول نهر أورينوكو.

ونتيجة للعمليات العسكرية عام 2021، تم ضبط 44 طنا من الكوكايين في فنزويلا، وتدمير 60 مدرجا غير قانوني وما لا يقل عن 51 طائرة.

 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا