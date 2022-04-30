الجيش الفنزويلي يضبط غواصة لتهريب المخدرات من كولومبيا (صور + فيديو)

قال قائد العمليات الإستراتيجية الفنزويلية دومينغو هيرنانديز إن القوات المسلحة ضبطت غواصة كولومبية لتهريب المخدرات في ولاية أبوري كجزء من عملية "الدرع البوليفاري".

وقال هيرنانديز: "خلال عملية الدرع البوليفاري 2022 ودفاعا عن سيادتنا، تم ضبط غوصاة على ضفاف نهر أراوكا، والتي تستخدمها جماعة TANCOL لنقل المخدرات من كولومبيا عبر أراضينا".

Lo indecible en nuestras aguas territoriales soberanas, submarino TANCOL desplazándose subrepticiamente bajo las aguas para evadir controles y sacar sus drogas desde Colombia hasta la fachada atlántica! Seguiremos extirpándolos de nuestro país! pic.twitter.com/oJnuYAu4q6 — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) April 30, 2022

ووفقا له، فقد تم استخدام المركبة التي يبلغ طولها ستة أمتار لتهريب البضائع سرا من كولومبيا إلى الساحل الأطلسي لفنزويلا على طول نهر أورينوكو.

Apure es nuestro! pic.twitter.com/0Bupa2HXNc — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) April 30, 2022

ونتيجة للعمليات العسكرية عام 2021، تم ضبط 44 طنا من الكوكايين في فنزويلا، وتدمير 60 مدرجا غير قانوني وما لا يقل عن 51 طائرة.

المصدر: نوفوستي