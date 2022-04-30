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أردوغان يبحث مع أمير قطر وسلطان عمان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

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أردوغان يبحث مع أمير قطر وسلطان عمان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
Gettyimages.ru
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسلطان عمان هيثم بن طارق، العلاقات الثنائية بين أنقرة، وكل من الدوحة ومسقط، وقضايا إقليمية.

وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين، أجراهما أردوغان مع أمير قطر وسلطان عمان السبت، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأجرى الرئيس أردوغان اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناول العلاقات التركية القطرية وقضايا إقليمية.

وأكد الزعيمان خلال الاتصال عزمهما على التعاون والحوار الوثيقين فيما يتعلق بالعلاقات التركية القطرية والقضايا الإقليمية.

كما بحث أردوغان وسلطان عمان هيثم بن طارق سبل تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية.

وبحث الطرفان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات التركية العمانية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الرئيس التركي عن أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع سلطنة عمان في المجالات كافة.

وتربط تركيا مع كل من دولة قطر وسلطنة عمان علاقات تعاون وثيقة في شتى المجالات بخاصة الاقتصادية والسياسية.

المصدر: RT

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