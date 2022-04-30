خلال اتصال مع زيلينسكي.. بوريس جونسون يعد بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لكييف حيث أخبره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "بما هو مطلوب للدفاع عن بلاده ضد القوات الروسية".

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وقال متحدث باسم داونينغ ستريت في اتصال هاتفي ظهر يوم السبت، إن "رئيس الوزراء أكد على "الدعم الاقتصادي والإنساني المستمر لأوكرانيا".

وأفاد بأن جونسون أخبر الرئيس الأوكراني بأنه "ملتزم أكثر من أي وقت مضى بتعزيز أوكرانيا".

وأكد رئيس الوزراء أن "المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين المعدات التي يحتاجونها من أجل "الدفاع عن أنفسهم".

في وقت لاحق، غرد جونسون قائلا: "لقد تحدثت إلى الرئيس زيلينسكي في وقت سابق لتوضيح كيف ستستمر المملكة المتحدة في تقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لمنح الأوكرانيين المعدات التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم".

I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to set out how the UK will continue to provide military and humanitarian aid to give Ukrainians the equipment they need to defend themselves.



I'm more committed than ever to reinforcing Ukraine and ensuring Putin fails. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 30, 2022

وذكرت صحيفة "ستاندارد" البريطانية أن المملكة المتحدة تعد واحدة من أكبر موردي الأسلحة في أوروبا لأوكرانيا.

المصدر: صحيفة "ستاندارد" البريطانية