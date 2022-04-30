"كان": الموساد حقق مع مخطط لاغتيال دبلوماسي إسرائيلي كما عمل داخل إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، نقلا عن مسؤول أمني كبير، بأن " الموساد اعتقل قبل ستة أشهر من خططوا لشن هجوم وإلحاق الأذى بالسفارة الإسرائيلية في تركيا".

وأشار المسؤول الأمني لـ"كان"، إلى أن "الموساد كان قد عمل على الأراضي الإيرانية، وحققوا مع القاتل الذي خطط لاغتيال دبلوماسي إسرائيلي".

وأضاف المسؤول: "النظام الإيراني يحاول مؤخرا إيذاء الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم، وتنضم المحاولة الفاشلة لإيذاء الدبلوماسي الإسرائيلي في تركيا، والجنرال الأمريكي في ألمانيا، والصحفي في فرنسا، إلى هجمات إرهابية أخرى أحبطها الموساد في قبرص، وكولومبيا، وكينيا وتركيا".

وبحسب الإعلام العبري، "ظهر شخص يدعى منصور رسولي في مقطع فيديو، وكشف أنه تم إرساله لإنشاء شبكة عملياتية من العناصر الأجنبية، وأنه أرسل لاغتيال 3 أهداف غربية لمصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

هذا ونسب المسؤول الأمني ​​الكبير "نجاح الهجوم المضاد إلى التعاون الوثيق بين الموساد وأجهزة المخابرات العالمية"، مشيرا إلى أنه "بفضل هذا التعاون يتم إحباط هذه المحاولات مرارا مما يوضح لصناع القرار في طهران أن العالم على دراية بأنشطة إيران في المنطقة".

المصدر: "I24"