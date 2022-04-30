بمناسبة عيد الفطر.. خامنئي يوافق على العفو أو تخفيف العقوبة عن أكثر من 1540 محكوما

أعلن مكتب حفظ ونشر مؤلفات المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن موافقته على العفو أو تخفيف العقوبة عن 1542 مدانا من قبل المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري والتعزيرات الحكومية.

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وأشار المكتب إلى أن "موافقة خامنئي على عفو أو تخفيف عقوبة هؤلاء المدانين، جاءت لمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئ، كان قد رفع رسالة إلى المرشد الإيراني، على أعتاب حلول عيد الفطر السعيد، اقترح فيها موافقة خامنئي بالعفو أو تخفيف أو تبديل العقوبة المفروضة على 1542 من المدانين قضائيا، ممن توفرت لديهم الشروط اللازمة في دائرة العفو التابعة للسلطة القضائية، ووافق علي خامنئي على هذا الاقتراح، وفقا للبند 11 من المادة 110 لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: "إرنا"