إعلام إسرائيلي: "الشاباك" يصدر بيانا "غير عادي" بشأن منع عضو في الكنيست من الوصول إلى باب العامود

أصدر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بيانا وصفه الإعلام العبري بـ"غير العادي" بشأن منع عضو الكنيست المتطرف إيتامار بن غفير من الوصول لباب العامود بالقدس الشرقية المحتلة.

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وفي بيانه، قال "الشاباك": "ندرك أهمية حرية التنقل بشكل عام وبحرية، وعلى وجه الخصوص لأعضاء الكنيست"، لافتا إلى أنه "في نفس الوقت كانت هناك حالة استثنائية للغاية، وتم اتخاذ القرار برأي مدعوم من المخابرات، لوجود شبه يقين بحدوث ضرر كبير لأمن الدولة"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وتابع "الشاباك": "من واجبنا منع أي عمل مقدمًا قد يؤدي إلى تصعيد أمني قد يؤدي إلى إلحاق الأذى بالمدنيين والجنود والشرطة، وسنواصل أداء واجبنا وفق القانون وتقديم آراء مهنية ومستقلة، انطلاقًا من الرغبة في منع الإضرار بأمن الدولة ومواطنيها".

تجدر الإشارة إلى أن إيتمار بن غفير كان قد أطلق حملة إعلامية ضد رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، معتبرا فيه أن "رئيس الشاباك أخفق في منع عمليات مسلحة والمواجهات في المسجد الأقصى".

المصدر: "I24"