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وزير الخارجية الأوكراني: المفاوضات مع روسيا أصبحت أكثر تعقيدا بعد اللقاء في اسطنبول

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وزير الخارجية الأوكراني: المفاوضات مع روسيا أصبحت أكثر تعقيدا بعد اللقاء في اسطنبول
Legion-Media Alona Nikolayevych / Avalon
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تعقدت بشكل كبير بعد الاجتماع في مدينة اسطنبول التركية.

وقال كوليبا في حوار مع وكالة "شينخوا" الصينية: "نعم، مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا تسير بشكل صعب للغاية".

وأشار إلى أنه "قبل أسابيع قليلة، وبوساطة تركية، أجرى وفدا الجانبين جولة مفاوضات وجها لوجه في اسطنبول".

وأضاف: "اقترح الوفد الأوكراني هناك مشروع اتفاقية بشأن ضمانات أمنية دولية. وتسلم الجانب الروسي الاقتراح للمزيد من الدراسة. وللأسف، بعد ذلك أصبحت عملية التفاوض أكثر تعقيدا".

المصدر: "تاس"

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