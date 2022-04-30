رئيس وزراء اليونان يحذر أوروبا من ضرر العقوبات على روسيا

قال رئيس الوزراء اليوناني إن على أوروبا توخي الحذر بشأن العقوبات ضد روسيا كي لا تضر بها أكثر من روسيا، مؤكدا أن الاقتصاد الأوروبي لا يمكنه التخلي تماما عن الغاز الطبيعي الروسي.

ونقلت Real News عن ميتسوتاكيس قوله إن "العقوبات الاقتصادية التي فرضناها، بصفتنا اتحادا، على روسيا، كبيرة وحققت نتائج بالفعل. ومع ذلك، يجب أن نكون حريصين جدا على أن الإجراءات التي نتخذها لا تسبب ضررا لنا نحن دول الاتحاد الأوروبي، أكثر من روسيا، لان الاقتصاد الأوروبي لا يستطيع استبدال الغاز الطبيعي الروسي بشكل كامل وفوري بغاز من موردين آخرين".

وحث رئيس الوزراء اليوناني على ضرورة "التخلص من الاعتماد على الغاز الروسي في أسرع وقت ممكن"، مشددا في الوقت ذاته على أن "هذا لن يحدث بين عشية وضحاها. لذلك، كدولة، أعددنا خطة قصيرة الأجل للاكتفاء بالطاقة، فضلا عن خطة طويلة الأجل للاكتفاء الذاتي من الطاقة على أساس مصادر الطاقة المتجددة".

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة على روسيا، ما دفع موسكو للرد بتحويل مدفوعات صادراتها من الغاز إلى الكتلة إلى العملة الروسية. وفي 27 أبريل علقت شركة "غازبروم" تماما إمدادات الغاز إلى الشركة البلغارية "بولغارغاز" والبولندية "بغنيغ" بسبب رفض التحول إلى نظام الدفع الجديد بالروبل، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة غازبروم أنها ستقلل كميات الغاز إلى دول ثالثة أخرى في حال حصلت بلغاريا وبولندا بشكل غير قانوني على الغاز الروسي.

المصدر: "نوفوستي"