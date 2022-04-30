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سياسية أمريكية تتهم الحكومة الأمريكية بـ"الديكتاتورية" و"التلاعب بالناس"

أخبار العالم

سياسية أمريكية تتهم الحكومة الأمريكية بـ
AFP Slaven Vlasic
عضو الكونغرس السابقة تولسي غابارد
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أكدت عضو الكونغرس السابقة تولسي غابارد إن اقتراح الحكومة الأمريكية بإنشاء هيئة لمكافحة المعلومات المضللة يتماشى مع الديكتاتورية.

وقالت غابارد لشبكة "فوكس نيوز" إن البيت الأبيض قرر إنشاء مثل هذه الهيئة من أجل التلاعب بالناس.

وأشارت السياسية الأمريكية إلى أنه "يمكن ملاحظة ذلك في ظل الدكتاتورية، والسبب هو أنهم يخافون مننا يخافون من الناس".

وأردفت: "سيتم تمويل الهيئة من الميزانية أي من عائدات الضرائب وفي نفس الوقت ستنضم إلى الدعاية والرقابة".

وأكدت: "هم يقومون فقط بإضفاء الطابع الرسمي على العملية، وجعلها رسمية".

وشددت على أن السلطات الأمريكية كشفت عن نواياها، ولدى الأمريكيين فرصة لرفض هذا القرار بشكل مبرر.

وتداولت وسائل الإعلام أنباء عن نية وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تشكيل مجلس لمواجهة التضليل الإعلامي.

المصدر: "فوكس نيوز"

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