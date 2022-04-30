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أنقرة: أردوغان أكد لغوتيريش استعداد تركيا لدعم الجهود الإنسانية في أوكرانيا

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أنقرة: أردوغان أكد لغوتيريش استعداد تركيا لدعم الجهود الإنسانية في أوكرانيا
Sputnik Vladimir Smirnov
رجب طيب أردوغان
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أكدت أنقرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش اليوم السبت هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مستجدات الوضع في أوكرانيا حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان لها أن غوتيريش أطلع أردوغان خلال المكالمة على نتائج المحادثات التي أجراها مؤخرا في موسكو وكييف، مضيفة أن الزعيم التركي من جانبه أعرب عن استعداد أنقرة لـ"دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة بما يخص الدعم الإنساني وعمليات الإجلاء ومجموعة الاتصال الإنسانية في أوكرانيا".

وتعهد أردوغان، وفقا للبيان، بأنه وغوتيريش سوف يستمران "في حث موسكو وكييف على ضبط النفس وتسوية خلافاتهما"، و"سيواصلان مساعيهما بحزم وإصرار بغية احتواء الأزمة واستعادة السلام".

وجدير بالذكر أن غوتيريش سبق أن زار تركيا في الشهر الجاري، قبل التوجه إلى موسكو وكييف.

ويأتي ذلك على خلفية تداول لقطات تظهر حافلات خالية من الناس وسيارات أممية، مع ورود أنباء عن وصول وفد للأمم المتحدة والصليب الأحمر تحت حماية القوات الروسية لإجراء محادثات حول مصنع "آزوفستال" الذي لا يزال آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول.

وكانت مسألة "آزوفستال" من أهم البنود المطروحة على أجندة محادثات غوتيريش في موسكو وكييف، مع ورود أنباء عن موافقة طرفي النزاع على إشراك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في عملية إجلاء المدنيين المفترض تواجدهم داخل المصنع.

المصدر: RT

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