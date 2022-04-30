سلطات مقاطعة كورسك الروسية: تعرض معبر حدودي لقصف من أراضي أوكرانيا

أعلنت سلطات مقاطعة كورسك غرب روسيا عن تعرض معبر حدودي مع أوكرانيا للقصف من الجانب الأوكراني اليوم السبت.

وذكر حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت عبر قناته في تطبيق "تيليغرام" أن عدة قذائف هاون أطلقت من أراضي أوكرانيا على معبر كروبيتس الحدودي في الساعة الـ15.30 تقريبا، مؤكدا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقال ستاروفويت إن قوات الجيش وحرس الحدود الروسي استهدفت فورا بالنيران المضاد مصدر الهجوم.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة حوادث لتعرض مناطق روسية عند حدود أوكرانيا للقصف من أراضي هذا البلد، على خلفية استمرار العملية العسكرية التي تجريها موسكو هناك.

المصدر: RT