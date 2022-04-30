الحادثة الثالثة خلال شهر.. احتراق حافلة كهربائية في فرنسا (فيديو)
اشتعلت النيران بالكامل في حافلة كهربائية صباح الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تم تجنيد حوالي 30 شخصا من الحماية المدنية في محاولة لإطفاء الحريق.
وعلى الرغم من النيران المستعرة، إلا أنه لم ينتج ضحايا عن الحادث، بحسب موقع صحيفة "لو باريزيان".
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن أسباب الحادث مجهولة حتى الآن، وهي قيد التحقيق.
وأفاد موقع "BFM TV" بأن السلطات أوقفت 149 حافلة كهربائية عن العمل مؤقتا في العاصمة الفرنسية جراء الحريق.
يذكر أن الحريق هو الثالث من نوعه في "إيل دو فرانس" العاصمة الفرنسية باريس في غضون حوالي شهر، ففي 31 مارس الماضي أتلفت حافلة بالكامل في بانتان جراء حريق كذلك، كما سحقت النيران في 4 أبريل الجاري حافلة كهربائية في شارع سان جرمان.
Incendie accidentel d’un bus— Jérôme Coumet (@jerome_coumet) April 29, 2022
avenue de France #paris13
Pas de victime,
le conducteur a pu s’extraire pic.twitter.com/m8JLyoShZU
Un bus électrique de la RATP a pris feu ce matin à Paris.— Le Parisien (@le_Parisien) April 29, 2022
C'est le troisième incendie de ce type en Île-de-France en l'espace d'un mois ⬇️ pic.twitter.com/0K1wRMH2bi
المصدر: وسائل إعلام فرنسية