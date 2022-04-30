موسكو: التصعيد الغربي ضد روسيا غير مقبول في ظل المخاطر النووية القائمة

حملت روسيا دول الغرب المسؤولية عن اتباع أسلوب خوض الحروب بالوكالة ضدها، محذرة من خطورة التصعيد ضد موسكو في ظل المخاطر القائمة في المجال النووي.

وشدد مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم السبت في حوار مع وكالة "تاس" على أن الغرب "اختار علنا استراتيجية خوض الحروب بالوكالة ضد روسيا"، مضيفا أن هذا النهج "يهدد بعواقب في غاية الخطورة".

وحذر يرماكوف من أن "الثلاثية النووية" الغربية (أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) "تبتعد أكثر فأكثر عن المبادئ القاضية بضرورة منع المواجهة بين القوى النووية"، لافتا إلى أن حلف الناتو بأكمله يخطو خطى الثلاثية ويقدم نفسه على أنه "حلف نووي".

وذكر الدبلوماسي الروسي أن موسكو تدعو الدول الأخرى إلى الاسترشاد بالمنطق المنصوص عليه في الوثائق الخاصة بمنع الحرب النووية، مشددا على أن بلده "يلتزم على نحو صارم بالتفهم بأن مثل هذا النزاع غير مقبول".

وتابع أنه "يتعين على الغرب، نظرا للمخاطر القائمة في المجال النووي، أن يدرك أن التصعيد ضد روسيا غير مقبول إطلاقا".

ويأتي هذا الكلام على خلفية التصعيد غير المسبوق في العلاقات بين روسيا والغرب، في ظل استمرار العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"