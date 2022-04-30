"روس كوسموس" تعلن عن اتخاذ القرار بشأن موعد إنهاء عملها في محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) أنه تم اتخاذ قرار بشأن موعد إنهاء عمل الوكالة في محطة الفضاء الدولية، مشيرة إلى أنها ليست ملزمة بالإفصاح عن هذا الموعد حاليا.

وقال مدير وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) دميتري روغوزين، في تصريح لقناة "روسيا 24"، اليوم السبت: "أعددنا مقترحاتنا .. تم إرسالها إلى الحكومة (الروسية) والرئيس (بوتين)، والقرار تم اتخاذه بالفعل، ولكن لسنا مضطرين للتحدث عنه علنا".

وأضاف أن "روسيا ستخطر شركاءها في محطة الفضاء الدولية قبل عام من إنهاء عملها (في المحطة)، حسب المنصوص عليه في الالتزامات الدولية".

وكان روغوزين قد صرح مطلع الشهر الجاري بأن روسيا قد تنهي التعاون (مع الجانب الأمريكي) في محطة الفضاء الدولي بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

وذكر روغوزين، عبر حسابه على "تويتر": "أعتقد أن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع المشتركة لا يمكن تحقيقها إلا بعد الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية".

يأتي ذلك على الرغم من أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" كانت قد أكدت مع بداية فرض العقوبات ضد روسيا في فبراير الماضي أنها لن تؤثر على التعاون في محطة الفضاء الدولية، حيث قال المتحدث باسمها: "ناسا تواصل العمل مع جميع شركائها الدوليين، بما في ذلك وكالة الفضاء الحكومية الروسية روس كوسموس، من أجل استمرار العمليات الآمنة لمحطة الفضاء الدولية".

ومنذ انطلاق العملية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تفرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا.

وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

المصدر: سبوتنيك