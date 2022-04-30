العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ66.. لحظة بلحظة
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يواصل الجيش الروسي تنفيذ عمليته الخاصة وتدمير المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية، فيما يصعّد الغرب بإمداد كييف بالمزيد من الأسلحة والعتاد الحربي والذخائر.
ميدانيا..
ردود الفعل..
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